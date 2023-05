Encontro da Liga Contra o Cancro em Santarém com apoio

O II Encontro Nacional do Voluntariado da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que decorreu no Centro Nacional de Exposições de Santarém, no dia 1 de Abril, vai contar com um apoio do município de Santarém no valor de cinco mil euros. O subsídio foi aprovado na última reunião do executivo, tendo em conta a relevância da iniciativa e a relação de cooperação entre as duas entidades.