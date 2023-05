União de Almeirim campeão interdistrital em futebol feminino sub-17

A equipa de futebol feminino Sub-17 do União de Almeirim recebeu no domingo, 23 de Abril, as medalhas e a taça de Campeã Interdistrital Sub-17 Feminino, prova que envolve clubes dos distritos de Santarém, Lisboa e Leiria. A cerimónia decorreu no Estádio Municipal de Almeirim após o jogo da última jornada da segunda fase do campeonato - apuramento do campeão, frente ao Torreense. Na cerimónia esteve presente o vice-presidente da Associação de Futebol de Santarém, Daniel Santos.