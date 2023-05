Exercício regional da Protecção Civil juntou 400 operacionais na Chamusca

“FIREX´23” realizou-se nas freguesias da Carregueira e Pinheiro Grande no concelho da Chamusca.

O Comando Regional de Emergência e Protecção Civil de Lisboa e Vale do Tejo, da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), promoveu o Exercício Regional “FIREX´23” nas freguesias da Carregueira e Pinheiro Grande, no concelho da Chamusca. O exercício visou testar o nível de resposta operacional numa situação excepcional decorrente de um incêndio rural, exercitando, para o efeito, a capacidade de comando, controlo e comunicações dos vários escalões decisórios intervenientes na gestão das operações de protecção e socorro. O exercício pretende proporcionar uma importante oportunidade de aprendizagem para todos os actores envolvidos, visando a articulação e cooperação operacional entre os participantes.

Estiveram envolvidos no exercício cerca de 400 operacionais, dos diversos agentes de protecção civil e entidades cooperantes de toda a região. A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil tem vindo a apostar de forma sustentada na qualificação e competências dos recursos humanos, através de acções muito específicas de treino e formação destinadas aos operacionais que integram o DECIR.