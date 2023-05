Septicemia pode estar na origem da morte de esteticista de Alcanena

Isabel Parreira, de 54 anos, sentiu-se mal na noite anterior à sua morte

Isabel Parreira, de 54 anos, morreu no domingo, 30 de Abril, ao que tudo indica na sequência de uma septicemia. Esteticista em Alcanena, Isabel Parreira sentiu-se mal na noite de sábado, 29 de Abril, com febre, vómitos e manchas no corpo. Foi transportada primeiro para o Hospital de Torres Novas e posteriormente para o Hospital de Abrantes, onde faleceu. Conhecida e acarinhada na vila de Alcanena, a população ficou em choque com a morte de Isabel Parreira que comemorou o 54º aniversário no dia 21 de Abril. Na página de Isabel Parreira na rede social Facebook sucedem-se as mensagens de condolências. A esteticista era casada e deixa duas filhas adultas.