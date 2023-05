A nascente do rio Maior voltou a receber o tradicional “Domingo do Bom Verão”

A nascente do rio Maior voltou a receber o tradicional “Domingo do Bom Verão”, numa organização da Junta de Freguesia de Rio Maior e dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior com o apoio da Câmara de Rio Maior. Uma festa popular que começou com a habitual caminhada, feita em colaboração com o Clube do Mato. O evento contou com jogos tradicionais, insufláveis, aulas de yoga, artesanato, música ao vivo e a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior (na foto).