ExpoAlcanede conta com apoio municipal de 60 mil euros

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um apoio financeiro de 60 mil euros à Junta de Freguesia de Alcanede para a organização da ExpoAlcanede 2023, que vai decorrer de 21 e 24 de Setembro. Trata-se de uma feira empresarial e de actividades económicas que conta também com uma mostra gastronómica organizada pelo movimento associativo local e com animação musical.

A exposição sofreu um interregno devido à pandemia e regressa este ano para promover e dinamizar a economia local e alavancar possíveis negócios. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, sublinha que “este é um grande evento a nível empresarial, com exposição das entidades empresariais da zona norte do concelho, cuja actividade é essencial para a sustentabilidade económica e desenvolvimento local e, em consequência, para a melhoria das condições de vida da sua população”.