Morreu o menino de Marinhais que lutou contra vários cancros

Tomás Leal, de 8 anos, faleceu na terça-feira, 16 de Maio, depois de lutar contra três cancros que surgiram no espaço de três anos. O último era nos pulmões e o menino tinha sido operado em Março do ano passado. O menino teve inicialmente um tumor ósseo maligno na tíbia depois foi-lhe diagnosticado outro tumor num ombro. A irmã de Tomás, Marta Leal, cinco anos mais velha, também sofre de cancro ósseo maligno no fémur tendo-lhe sido também diagnosticado um tumor no braço.

Os pais de Tomás e Marta lutam há quase sete anos pela saúde dos filhos. A família e amigos têm organizado diversas iniciativas para angariarem dinheiro de modo a poderem pagar os tratamentos, cirurgias, estadias e tudo o que necessitam uma vez que têm procurado todas as soluções, algumas fora do país, nomeadamente em Espanha, numa clínica em Pamplona. Por fazerem tratamentos fora do país os pais não têm qualquer apoio por parte do Estado e as despesas são todas por sua conta. O casal não tem possibilidades financeiras para suportar todos os custos com as deslocações, operações e tratamentos.

O cancro nos pulmões de Tomás foi detectado quando a irmã estava a ser operada. Os dois irmãos fizeram vários tratamentos de quimioterapia no Instituto Português de Oncologia. As cerimónias fúnebres decorreram na quarta-feira, 17 de Maio, em Marinhais.