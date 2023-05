Município da Golegã atribui apoio ao Azinhaga Atlético Clube

O Azinhaga Atlético Clube vai receber um apoio financeiro para o Campeonato Nacional de Trial 4x4. A Câmara Municipal da Golegã vai atribuir o mesmo valor que atribuiu no ano passado, 390 euros, numa decisão que foi aprovada por unanimidade na última sessão camarária, que se realizou na sexta-feira, 19 de Maio.

O clube da freguesia de Azinhaga foi fundado em Outubro de 1986 e desenvolve uma forte actividade na área do futebol. Para além do futebol sénior, a associação tem equipas de futsal juvenil que, sem entrarem em competição oficial, têm participado em diversos jogos amigáveis e torneios, o que permite o desenvolvimento dos jovens.