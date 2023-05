Detido em Alcanena por tráfico de haxixe

A GNR deteve em flagrante delito um jovem de 21 anos por tráfico de haxixe no concelho de Alcanena. Durante uma acção de patrulhamento os militares detectaram uma viatura com dois indivíduos de 19 e 21 anos, que evidenciaram um comportamento suspeito. No decurso das diligências policiais a GNR detectou um forte odor a estupefacientes, o que levou a uma busca ao veículo e revista pessoal aos suspeitos que resultou na apreensão do seguinte material: 1.916 doses de haxixe; uma balança de precisão; uma faca e 133 euros em dinheiro.

O jovem foi detido e constituído arguido e os factos foram remetidos ao Ministério Público. A acção contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Novas.