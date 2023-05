Detido por violência doméstica fica em prisão preventiva

Um homem, de 50 anos, foi detido pela GNR por violência doméstica, no concelho de Ourém, e vai aguardar o desenvolvimento do processo em prisão preventiva. No seguimento de uma denúncia os militares da Guarda deslocaram-se ao local tendo apurado que uma mulher, de 47 anos, era vítima de perseguição e ameaças de morte por parte do seu ex-companheiro. Os guardas foram inclusivamente testemunhas de algumas dessas ameaças, situação que levou à detenção do agressor.

No decurso das diligências policiais foi realizada uma revista pessoal de segurança ao suspeito e uma busca domiciliária que resultaram na apreensão dos seguintes artigos: cinco espingardas; uma navalha; 126 munições de diversos calibres. A acção policial, no dia 15 de Maio, contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Tomar.