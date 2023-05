Subsídios para associações culturais e desportivas do Sardoal

A Câmara do Sardoal vai atribuir subsídios às associações culturais e desportivas do concelho. A proposta, aprovada em sessão camarária por unanimidade, tem um valor total de financiamento de 26.925 euros. O presidente do município, Miguel Borges (PSD), explicou que a autarquia presta apoio logístico, nomeadamente transportes, cedência de espaços e apoio técnico, às colectividades ao longo do ano. Cada associação vai receber 750 euros para apoio ao desenvolvimento do plano de actividades. Os vereadores do PS consideram o apoio financeiro coerente assim como o apoio logístico que é dado sempre que necessário. Miguel Borges aproveitou a sessão camarária para referir que provavelmente está “na hora” de rever ou actualizar o regulamento do apoio ao associativismo. “O objectivo é beneficiar as associações que assumem responsabilidades do Estado e do município e que delegamos ao tecido associativo para desenvolverem actividades diversas”, reforçou o autarca.