Vacinação antirrábica para cães no concelho de Santarém

A campanha anual de vacinação antirrábica para cães no concelho de Santarém vai decorrer de 5 de Junho a 3 de Julho, começando a 5 de Junho na freguesia de Almoster seguindo-se a freguesia de Abitureiras no dia 6 de Junho. A iniciativa vai passar por todas as freguesias e uniões de freguesias do município terminando a 3 de Julho em Abrã e Moçarria.

Para além das datas estipuladas para cada freguesia a vacinação antirrábica e a marcação com transponder/registo no SIAC - Sistema de Informação de Animais de Companhia - podem ser efectuados também no Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém, à terça-feira, das 16h00 às 18h00, mediante a cobrança dos mesmos.