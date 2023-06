Jogadora da Escola de Futebol Moçarriense ruma ao Benfica

Laura Moreira, jogadora do escalão de traquinas sub-8 da Escola de Futebol Moçarriense, no concelho de Santarém, assinou pelo Sport Lisboa e Benfica para a época 2023/2024. A informação foi dada pelo clube da Moçarria nas redes sociais.

“Um momento importante na vida da Laura e sem sombra de dúvidas marcante no nosso projecto de formação. À nossa Laura, sim porque será sempre a nossa Laurinha, desejamos os maiores sucessos e estaremos sempre dispostos a ajudar! Será um prazer acompanhar o teu percurso!”, refere o comunicado da Escola de Futebol Moçarriense nas redes sociais.