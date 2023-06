Rio Maior Basket está na final da Taça Nacional de seniores

Os seniores masculinos do Rio Maior Basket apuraram-se para a final da Taça Nacional ao vencerem a SIMECQ - Sociedade de Instrução Musical e Escolar Cruz Quebradense, de Cruz Quebrada, por 69-54, no Polidesportivo de Rio Maior. A final da Taça Nacional decorrerá na quinta-feira, 8 de Junho, em Tondela, no concelho de Viseu, contra o Sport Clube Beira-Mar, de Aveiro.

A final da zona sul da Taça Nacional disputou-se a duas mãos e o Rio Maior Basket levou a melhor nos dois jogos. No primeiro jogo, realizado na Cruz Quebrada, a equipa de Rio Maior venceu por 47-54.