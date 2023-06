Associação de Dança Phil’s Place acolhe utentes da ADSCS para aulas de dança

A Associação Dança Phil’s Place acolhe semanalmente a Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém para as aulas de dança do Clube dos Saberes.

A responsável pelo clube e o responsável pelo Phil’s Place, Filipe Santos, estão entusiasmados com o projecto que visa, para além da promoção da actividade física, saúde e bem-estar, a melhoria da relação entre todos os intervenientes. A actividade envolve cerca de 30 utentes.