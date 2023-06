Centro de Apoio Social do Olival celebra 25 anos com festa

O Centro de Apoio Social do Olival, Ourém, comemora 25 anos no dia 2 de Junho. A festa de aniversário da instituição decorre no Parque de Merendas do Olival, a partir das 18h30, com quermesse, petiscos, sardinhada, insuflável para as crianças e animação musical com a Trovantina (Tuna dos Estudantes do Politécnico de Leiria) e baile popular.