Já há projecto para obras no Mouchão de Pernes

A Câmara de Santarém e a Junta de Freguesia de Pernes vão estabelecer um protocolo que visa a requalificação do Mouchão de Pernes, espaço emblemático da vila há muito necessitado de uma intervenção profunda. A parceria entre as duas autarquias visa a recuperação, a valorização e a fruição pública de um património singular.

A obra será desenvolvida pelo município e o projecto prevê a construção de uma cafetaria, instalações sanitárias de apoio e a valorização do espaço, tornando-o num local de recreio e fruição atractivo. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, mostra-se bastante agradado com este protocolo de cooperação para “uma obra há muito aguardada pela população de Pernes, de recuperação e valorização de um local único e de grande importância para a estratégia turística do concelho”.