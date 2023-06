Projecto para hotel de 5 estrelas em Almoster

Câmara de Santarém vai apoiar o promotor através do programa Via Expresso Investidor

O executivo da Câmara de Santarém aprovou a candidatura da empresa Hotel Colina de Almoster, Lda, ao programa municipal Via Expresso Investidor, que concede prioridade no encaminhamento do processo nos serviços municipais, redução das taxas camarárias e apoio técnico personalizado. O projecto prevê a construção de um hotel de 5 estrelas na freguesia de Almoster, a criação de 20 postos de trabalho no concelho de Santarém e um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros.

“Este será um importante investimento para o concelho uma vez que pretendemos continuar a reforçar Santarém como destino turístico de excelência”, afirmou o vice-presidente do município, João Teixeira Leite, que tem o pelouro do Turismo. A concretizar-se, este será o primeiro hotel na freguesia de Almoster.