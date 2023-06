“Tia Alice” homenageada em Fátima

Maria Alice Marto, fundadora do Restaurante Tia Alice, instalado em Fátima desde 1988, foi homenageada pelo Rotary Club de Fátima, numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A iniciativa decorreu a 24 de Maio. A cerimónia foi antecedida de um jantar que contou com a participação do presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, e de outras individualidades do concelho.

As intervenções sublinharam o percurso profissional de grande mérito da “Tia Alice”. Luís Albuquerque enfatizou também a importância do restaurante enquanto ex-libris de Fátima e Marcelo Rebelo de Sousa recordou os muitos momentos passados com Maria Alice Marto, confessando-se admirador convicto da “excelente” gastronomia tradicional que confecciona. Recentemente, Maria Alice Marto foi também condecorada pelo Presidente da República no Palácio de Belém, onde recebeu o grau de Oficial da Ordem do Mérito Empresarial, na Classe de Mérito Industrial.