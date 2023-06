Vandalizado mural de homenagem ao campino em Azambuja

Pela calada da noite foi escrito “tortura não é cultura” no mural recém-inaugurado. Junta de Freguesia de Azambuja condenou publicamente o acto e apresentou queixa contra desconhecidos.

O mural de homenagem ao campino e à festa brava instalado na Rua dos Campinos, em Azambuja, foi vandalizado quatro dias depois de ter sido inaugurado. A Junta de Freguesia de Azambuja, responsável pela instalação do mural pintado pelo artista Tiago Hacke, condenou publicamente o acto de vandalismo e apresentou queixa nas autoridades contra desconhecidos.

“Estamos sem palavras. Azambuja acorda com estas imagens tristes, de pura cobardia. No mundo civilizado deve imperar o respeito e a igualdade pelo próximo. A nossa liberdade termina quando começa a do outro”, referiu a autarquia presidida por André Salema (PS). O mural foi vandalizado durante a madrugada de quarta-feira, 24 de Maio, com duas inscrições a tinta preta: “tortura não é cultura”.

Nessa manhã, o executivo da Câmara de Azambuja, através do vereador da Cultura, António José Matos (PS) repudiou o acontecimento, ao qual se referiu como sendo um acto de cobardia. Quem também não ficou indiferente à destruição do mural foi o vice-presidente da Tertúlia Festa Brava, Pedro Ferreira Carvalho, que através de um comunicado enviado às redacções condenou o sucedido e sublinhou que “a tauromaquia é parte integrante do património cultural português sendo reconhecida assim pelo próprio Estado”.