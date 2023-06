Abrantes atribui medalha de mérito municipal a bombeiros e escuteiros

A Câmara de Abrantes vai homenagear no Dia da Cidade, a 14 de Junho, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes e os Agrupamentos do Corpo Nacional de Escutas do Concelho, com a atribuição da Medalha de Mérito Municipal. As propostas para atribuição das medalhas foram aprovadas na reunião do executivo municipal de 30 de Maio.

Os agrupamentos de escuteiros que vão ser homenageados são o Agrupamento 172 de Abrantes, o Agrupamento 193 de Mouriscas, o Agrupamento 273 de Tramagal, o Agrupamento 697 de Rossio ao Sul do Tejo e o Agrupamento 1093 da Chainça. O reconhecimento será formalizado na cerimónia evocativa do 107º aniversário de elevação de Abrantes a cidade que vai decorrer no quartel dos bombeiros.