Benavente vai ter um novo parque logístico em 2024

Começou a ser construído, junto ao nó de acesso à A1, o Benavente Logistic Park. O novo empreendimento vai ter uma área superior a 90 mil metros quadrados e deve estar concluído em 2024.

O Benavente Logistic Park já começou a ser construído e deverá estar concluído durante o primeiro trimestre de 2024. O novo parque logístico situa-se junto à rotunda de acesso à A13 e está a ser promovido pela INVESCO e pela MAGNA. Este activo, que apresenta uma área de 90.717 metros quadrados, tem como finalidade o uso logístico e comercial. A plataforma contará com duas naves tendo a primeira 47.215 metros quadrados e a segunda 43.502 metros quadrados, divididas em diversos armazéns e cais de carga incluindo ainda estacionamento para 183 pesados e 481 ligeiros. O parque terá um pé direito livre de 12 metros e uma laje de betão, que permitirá uma sobrecarga de utilização de seis toneladas por metro quadrado, e 93 cais de carga.

De acordo com a Câmara de Benavente, a construção deste parque logístico contribui para o crescimento da economia do município e da região. “As áreas de cedência obrigatórias neste tipo de empreendimentos, destinam-se, neste caso, à disponibilização de um parque urbano e de lazer, para servir a população”. Nesta primeira fase foram cedidos ao município 6,6 hectares, prevendo-se nas restantes operações a cedência de uma área total de cerca de 22 hectares.