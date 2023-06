Campos de férias Junt’ Anima para crianças de Tomar

As inscrições para os campos de férias da Junt’ Anima, em Tomar, destinados a crianças dos 6 aos 14 anos, abriram no dia 3 de Junho e podem ser realizadas no site ou no edifício sede da Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais entre as 09h00 e as 13h00.

As crianças podem escolher entre várias actividades. No site da Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais estão disponíveis as datas, os horários e o valor da inscrição consoante os turnos.