Inscrições a decorrer para a sardinhada de S. João da APATI

A APATI - Associação Promotora do Apoio à Terceira Idade, - de Cachoeiras, concelho de Vila Franca de Xira, organiza uma sardinhada no recinto das Festas de S. João, no dia 23 de Junho, às 12h30. As inscrições devem ser feitas para os telefones 912 181 696 ou 263 290 281.