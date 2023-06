Monumento das Pegadas de Dinossáurios recebe passeio interpretativo

Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios, no concelho de Torres Novas, contém um dos mais antigos registos mundiais de pegadas de saurópodes deixadas há mais de 175 milhões de anos.

Partir à descoberta do património natural e turístico do concelho de Torres Novas é o objectivo do passeio interpretativo no Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios, promovido pela Câmara de Torres Novas. A iniciativa vai realizar-se no sábado, 17 de Junho, com concentração marcada para as 09h30 no Posto de Turismo de Torres Novas e início às 10h00 no monumento.

A duração prevista da actividade, que é gratuita mas de inscrição obrigatória, é de três horas, num total de três quilómetros de distância. Recomenda-se o uso de roupa e calçado confortáveis, sugerindo-se ainda aos participantes que levem binóculos, máquina fotográfica, água e reforço alimentar.

O Monumento Natural das Pegadas dos Dinossáurios foi descoberto a 4 de Julho de 1994 no local de uma antiga pedreira e contém um dos mais antigos registos mundiais de pegadas de saurópodes, cujas marcas e impressões deixadas na laje de calcário do Jurássico Médio têm idade superior a 175 milhões de anos. No local podem observar-se pegadas organizadas em trilhos constituídos por impressões das extremidades dos membros anteriores e posteriores da passagem de grandes animais quadrúpedes.