Raio-X no Centro de Saúde de Coruche só no final de Julho

O equipamento de Raio-X, que está em falta há largos meses no Centro de Saúde de Coruche, vai ser colocado ao serviço no final de Julho. A garantia foi deixada pelo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na reunião que decorreu na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) com autarcas da região. O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, esteve presente. O autarca avança que já foram abertos avisos para poderem ser efectuadas obras de melhoramento no Centro de Saúde de Coruche e na Extensão de Saúde do Couço.

Ainda no âmbito da estratégia para a carta da saúde da Lezíria, a CIMLT está a fazer um levantamento das necessidades para a região incluindo Coruche. Francisco Oliveira considera que o Centro de Saúde de Coruche deve ser transformado num SUB – Serviço de Urgência Básica uma vez que o Hospital de Santarém se situa a mais de 40 quilómetros da sede de concelho.