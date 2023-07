Pavimentação da Rua 1º de Dezembro no Pombalinho foi concluída

A Rua 1º de Dezembro no Pombalinho, concelho da Golegã, já se encontra pavimentada. A intervenção é da responsabilidade do município da Golegã. A Junta de Freguesia do Pombalinho, em articulação com a câmara municipal, vai efectuar a correcção das bermas e acessibilidades da rua.