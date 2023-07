Colisão faz um ferido em Rio Maior

A colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um veículo ligeiro provocou, no dia 21 de Junho, um ferido leve, na Avenida 13 de Julho, em Rio Maior, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional de Proteção Civil da Lezíria do Tejo. O alerta para o acidente foi dado às 11h51 e o ferido transportado ao Hospital Distrital de Santarém. No local estiveram 12 operacionais dos Bombeiros de Rio Maior, Guarda Nacional Republicana e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santarém.