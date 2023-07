Conferência com Fernando Rosas em Santarém

A última palestra do Ciclo de Conferências Anselmo Braamcamp Freire sobre “A Crise do Liberalismo Monárquico e o Advento da I República” vai decorrer a 8 de Julho às 16h00, no auditório da Casa do Brasil, em Santarém, com o orador Fernando Rosas. O ex-deputado do Bloco de Esquerda é professor catedrático jubilado de História Contemporânea, autor de larga biografia referente à História dos séculos XIX e XX de Portugal e da Europa e foi também autor e apresentador de séries televisivas sobre História.