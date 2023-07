Falta mobilar postos de turismo em Benavente

Na última sessão da Assembleia Municipal de Benavente, o eleito pelo Chega, Paulo Cardoso, quis saber quando estão prontas as obras nos postos de turismo municipais em Benavente e Samora Correia uma vez que as rendas dos espaços estão a ser pagas desde Janeiro. A vice-presidente do município, Catarina Vale, disse que quando terminarem as obras nos centros históricos os postos de turismo entram em funcionamento nas duas freguesias faltando actualmente mobilar ambos os espaços.