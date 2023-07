Dádivas de sangue em Santarém

A Casa do Campino, em Santarém, vai receber mais duas campanhas de recolha de sangue durante o mês de Julho. As iniciativas estão agendadas para as sextas-feiras, dias 14 e e 21 de Julho e são organizadas pelo Grupo de Dadores de Sangue de Pernes. As dádivas decorrem entre as 15h00 e as 19h30 e contam com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.