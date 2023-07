Orçamento Participativo Jovem aprovado na Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

Proposta do Chega para a criação do Orçamento Participativo Jovem foi aprovada em Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa. Em 2024 o orçamento da junta já deverá contemplar uma verba para o projecto.

A Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa aprovou a proposta do Chega para a criação do Orçamento Participativo Jovem. Em 2024 o orçamento da junta já deverá contemplar uma verba disponível para o efeito. O Orçamento Participativo Jovem envolverá diferentes fases. Primeiro o projecto será divulgado e depois os jovens apresentam as propostas de projectos que gostariam de ver executados na comunidade, em áreas como o desporto, ensino, cultura ou meio ambiente.

Posteriormente as propostas serão analisadas por uma equipa responsável que verificará a sua viabilidade e se estão em conformidade com as regras do processo. As propostas consideradas elegíveis são seleccionadas e submetidas a votação. Na proposta do Chega é referido que a iniciativa “promove a cidadania activa, estimulando os jovens a participar na política e gestão pública a nível local, proporcionando que as suas necessidades sejam contempladas na execução das políticas públicas locais”. A proposta foi aprovada na Assembleia de Freguesia de 27 de Junho com os votos a favor do Chega, Bloco de Esquerda e movimento independente António Inácio Póvoa Mais Forte. O executivo PS, a Coligação Nova Geração e a CDU abstiveram-se na votação.