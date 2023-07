Canil e gatil de Santarém com 123 animais à espera de adopção

A Câmara de Santarém tem em curso uma nova campanha de sensibilização para a adopção de animais do Canil e Gatil Municipal, que se encontra “temporariamente lotado, e onde existem 88 cães e 35 gatos, disponíveis para uma adopção responsável”. “Todos os animais para adopção são entregues devidamente vacinados, com chip de identificação colocado e com boletim sanitário emitido”, afirma o município em comunicado. Segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) sobre a actividade dos Centros de Recolha Oficial, em 2021, em Santarém, foram recolhidos 340 animais e adoptados apenas 188, situação que melhorou em 2022, com a adopção de 304 dos 344 animais recolhidos, “um aumento de cerca de 40%”.