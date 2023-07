Casa mortuária da Romeira inaugurada em dia de festa

Construção do novo espaço multiusos vai contar com um financiamento da Câmara de Santarém na ordem dos 200 mil euros.

A Casa Mortuária da Romeira foi inaugurada no domingo, 16 de Julho, resultando de uma empreitada que vai contar com financiamento da Câmara de Santarém na ordem dos 200 mil euros.

A nova valência, para além do espaço de culto conta com uma sala multiusos para a prática da catequese e para outras actividades de grupo, nomeadamente formações e reuniões. O edifício está localizado no Largo de Santa Catarina e conta com instalações de apoio, sendo da responsabilidade da União de Freguesias de Romeira e Várzea.

A inauguração decorreu durante as festas da Romeira. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, referiu que a obra era há muito aguardada pela população da Romeira e constituiu uma prioridade para o município. Na cerimónia estiveram também o vice-presidente da câmara João Leite, os vereadores Nuno Russo e Nuno Domingos, e o presidente da União de Freguesias de Romeira e Várzea, Artur Colaço, assim como outros autarcas da freguesia.