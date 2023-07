Sociedade Euterpe Alhandrense de luto pela morte de Inês Sacadura

Faleceu aos 26 anos, Inês Sacadura, professora do Conservatório Regional Silva Marques. A jovem de Alhandra sofreu uma embolia pulmonar no dia 14 de Julho, sexta-feira. A partida prematura gerou consternação na Sociedade Euterpe Alhandrense, onde Inês Sacadura foi aluna no Conservatório e era actualmente professora. O ultimo adeus realizou-se no domingo, dia 16 de Julho, em Alhandra.