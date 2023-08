Incêndio em fábrica de carvão em Ulme causa prejuízos de milhares

Incêndio em unidade fabril em Ulme, no concelho da Chamusca, começou com madeira a arder junto a fornos de carvão.

Um incêndio numa fábrica de carvão em Ulme, freguesia do concelho da Chamusca, consumiu uma grande parte da madeira e carvão que se encontrava no local. Estiveram na operação cerca de meia centena de operacionais dos bombeiros e da protecção civil, que realizaram um trabalho de várias horas para extinguir o incêndio e garantir que o mesmo não alastrava para uma zona de garagens e barracas que se encontram perto da fábrica. Os esforços acabaram por ser bem-sucedidos e, para além do material ardido, não houve mais danos materiais. O alerta para o incêndio foi dado por volta das 05h45 de domingo, 23 de Julho, numa altura em que a fábrica estava encerrada e sem trabalhadores presentes no local. Segundo apurou O MIRANTE, a madeira terá começado a arder juntos aos fornos, onde se faz o embalamento do carvão. Estimam-se prejuízos de milhares de euros.