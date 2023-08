Abrantes acolhe milhares de peregrinos

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A cidade de Abrantes recebeu na segunda-feira, 31 de Julho, a Missa de Envio dos cerca de 3.000 peregrinos e famílias de acolhimento da Diocese de Portalegre - Castelo Branco que participaram nos Dias na Diocese, no âmbito das actividades pré-Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Em Abrantes, cerca de 500 jovens de várias nacionalidades ficaram alojados em famílias de acolhimento de várias paróquias do concelho, numa semana que contou com diversas actividades culturais, gastronómicas, recreativas e ambientais. A Jornada realiza-se em Lisboa, de terça-feira a domingo, constituindo o maior evento da Igreja Católica.