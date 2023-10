Faleceu Emília Mendes: uma das mulheres mais velhas da região ribatejana

Emília Mendes, a mulher mais velha do concelho de Salvaterra de Magos, morreu no lar onde residia aos 108 anos.

Emília Mendes, de Marinhais, era a mulher mais velha do concelho de Salvaterra de Magos e faleceu na sexta-feira, 25 de Agosto, aos 108 anos num lar em Marinhais. A mulher, que era muito acarinhada no concelho, deixa um filho com 83 anos que esteve presente na vida da sua mãe até aos seus últimos dias. O funeral de Emília Mendes decorreu no sábado, 26 de Agosto, na Igreja de São Miguel, em Marinhais. O seu corpo foi sepultado no mesmo dia no Cemitério de Marinhais. Emília Mendes nasceu a 16 de Outubro de 1914, no ano em que começou a Primeira Guerra Mundial.

Um relatório da Pordata no Dia Mundial da População em 2023, publicado a 11 de Julho, indica que dos 10,4 milhões de pessoas que vivem em Portugal, 2,5 milhões têm 65 ou mais anos, o correspondente a 24 % do total da população sendo que 57% são mulheres. Em 2022 viviam em Portugal 2940 pessoas com 100 ou mais anos, um aumento de 77 % nos últimos 10 anos.