Recolha de sangue nos dadores da Póvoa de Santa Iria

Será a primeira de três colheitas no mês de Setembro numa altura em que as reservas de sangue permanecem baixas a nível nacional.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria, em colaboração com o Instituto Português de Sangue e da Transplantação, IP, vai realizar dia 2 de Setembro a primeira de três colheitas de sangue agendadas para o próximo mês. A acção de recolha vai decorrer na sede da associação no Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria, das 15h00 às 19h30.

Apesar das dificuldades enfrentadas durante o Verão devido à diminuição do número de dadores de sangue, as sessões realizadas na Póvoa de Santa Iria entre Julho e Agosto foram consideradas positivas. Com um total de 193 dadores inscritos, foram recolhidas 165 unidades de sangue sendo que 27 doaram pela primeira vez.

Num contexto em que as reservas nacionais de sangue permanecem abaixo dos níveis desejados é de extrema importância que todos aqueles que têm a possibilidade de doar sangue o façam, independentemente do seu grupo sanguíneo, apela a associação. O sangue, um recurso insubstituível e que não pode ser produzido artificialmente, é essencial nos hospitais para assistência a doentes e acidentados.