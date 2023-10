Abertura dos cursos para adultos na Jácome Ratton em Tomar

São vários os cursos, alguns dedicados a imigrantes, como o de Português Língua de Acolhimento, que vai ser frequentado por 180 alunos

O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Templários, em Tomar, com o apoio da câmara municipal, aderiu à Iniciativa Nacional de Educação e Formação de Adultos “Setembro Mês da Alfabetização e das Literacias” (SMAL). A abertura do ano lectivo 2023/2024 para todos os adultos dos cursos EFA (Educação e Formação de Adultos), PLA (Português Língua de Acolhimento) e Processos de RVCC (Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências) decorreu a 25 de Setembro, no auditório da Escola Secundária Jácome Ratton. O evento contou com a presença de Paulo Macedo, director do Agrupamento de Escolas Templários, Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, e Angelina Macedo, coordenadora do Centro Qualifica.

O director do agrupamento começou por destacar a importância das literacias e este ano, em particular, ao nível da leitura, escrita e tecnologias da informação. O auditório estava repleto de alunos que, na maioria, vão frequentar o curso de Português Língua de Acolhimento que visa responder às necessidades de aprendizagem da língua portuguesa. Neste ano lectivo, apesar de continuarem pessoas a inscreverem-se, existem nove turmas de PLA que correspondem a quase 180 alunos, duas turmas de EFA de nível secundário, candidatos em processo de RVCC e formações modulares certificadas que já se encontram a decorrer.