Avenida Irmã Lúcia de Jesus, em Fátima, vai ser requalificada

A Avenida Irmã Lúcia de Jesus, em Fátima, vai ter num futuro próximo um novo aspecto depois de ter sido aprovado o projecto de execução de requalificação em reunião da Câmara de Ourém, realizada a 4 de Setembro.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Avenida Irmã Lúcia de Jesus, em Fátima, vai ter num futuro próximo um novo aspecto depois de ter sido aprovado o projecto de execução de requalificação em reunião da Câmara de Ourém, realizada a 4 de Setembro. Segundo informação disponibilizada pelo município, a nova avenida vai ser composta por corredores específicos e individualizados para o tráfego automóvel, pedonal e ciclável. A actual avenida, que não possui um verdadeiro espaço pedonal, vai ser renovada após o projecto passando a ter sete metros de faixa de rodagem, dois metros de ciclovia no passeio da margem sul e passeio em ambas as margens com 2,5 metros. Prevê-se que a empreitada tenha um custo associado de 3,7 milhões de euros e um plano de execução de 12 meses.