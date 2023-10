Recolha de sangue em Asseiceira

A Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar e o Instituto Português do Sangue e da Transplantação promovem uma dádiva de sangue a 30 de Setembro, entre as 09h00 e as 13h00, no salão da Associação Cultural, Recreativa, Desportiva de Asseiceira. Apelam a todas as pessoas saudáveis que façam a sua dádiva de sangue numa altura exigente para a manutenção das reservas em níveis estáveis. Os hospitais portugueses necessitam de cerca de mil unidades de sangue e componentes sanguíneos diariamente. Podem dar sangue pessoas saudáveis com peso igual ou superior a 50 quilos, entre os 18 e 65 anos. Os homens podem realizar a sua dádiva de três em três meses e as mulheres de quatro em quatro meses.