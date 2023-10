Trabalhador de limpeza urbana morre atropelado no Vale de Santarém

Jorge Fernandes estava ao serviço da Junta de Freguesia do Vale de Santarém

Jorge Fernandes foi atropelado mortalmente na tarde de quinta-feira, 21 de Setembro, quando estava a trabalhar ao serviço da Junta de Freguesia do Vale de Santarém na limpeza urbana dessa vila, junto à Estrada Nacional 3. O acidente ocorreu junto aos semáforos localizados nas proximidades da igreja e as causas estão a ser investigadas pela GNR. A vítima, com cerca de 60 anos, era solteira e não tinha filhos.

O presidente da Junta de Freguesia do Vale de Santarém, Manuel João Custódio, lamentou o infausto acontecimento e desconhece as circunstâncias em que o acidente ocorreu. Jorge Fernandes prestava serviço na autarquia ao abrigo dos contratos de emprego-inserção e trabalhava na limpeza urbana. O irmão de Jorge Fernandes deu também conta do falecimento do seu familiar nas redes sociais.