Azambuja pondera abrir creches nas antigas escolas primárias

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, pondera implementar novas creches nas escolas primárias do concelho que estão sem qualquer utilização, para responder à maior procura deste serviço, aumentando assim a capacidade de resposta disponível.

O autarca socialista, que falava na última sessão da Assembleia Municipal de Azambuja depois de uma munícipe, Marta Barros, ter pedido a palavra para alertar para a falta de vagas nas creches do concelho e para as “longas listas de espera”, acrescentou que “tem sido política do município fazer o alargamento das creches a nível municipal”, dando como exemplo a creche municipal que foi criada em 2019, em Manique do Intendente.

Apesar de garantir que na creche municipal não há lista de espera e que numa das salas ficaram duas vagas por preencher, Silvino Lúcio manifestou disponibilidade para aumentar a capacidade de oferta. “Há necessidade de fazer mais creches”, reconheceu, em resposta à eleita Helena Maciel (PSD/CDS) que também abordou o assunto, que classificou como uma “preocupação permanente” na sua intervenção.