Exigida reposição de horário no balcão da AT em Santarém

A Autoridade Tributária está a proceder ao atendimento do público apenas no período da manhã e mediante marcação, diz a CDU, que considera ser urgente repor o horário.

A CDU de Santarém quer que a Autoridade Tributária (AT) reponha o normal funcionamento do serviço de atendimento ao público na Loja do Cidadão, em Santarém. Afirmando, em comunicado, ter tomado conhecimento que o balcão da AT está a proceder ao atendimento do público apenas no período da manhã e mediante marcação, a CDU considera ser “urgente repor o horário” da parte da tarde.

“Ultrapassados os constrangimentos decorrentes da pandemia e reposta a normalidade no funcionamento dos serviços públicos, nomeadamente, no atendimento aos cidadãos, não se encontram razões para a limitação agora imposta que, diga-se, é muito semelhante à já anunciada por outros serviços públicos, noutros balcões de lojas do cidadão”, denuncia a coligação liderada pelo PCP.

Referindo que as lojas do cidadão têm como pressuposto agilizar o acesso dos utentes aos serviços públicos, a CDU alega que com esta medida da Autoridade Tributária tal objectivo não será alcançado, “já que em metade do tempo diário de atendimento do público, não serão atendidos mais cidadãos”. E a tendência, dizem, será para o aumento das filas de espera.

“Consideramos que não podem ser os utentes a sofrer as consequências das medidas governamentais que conduzem, nomeadamente, ao encerramento de serviços e à falta de trabalhadores, única razão que encontramos para a medida agora adoptada pela AT”, conclui a CDU.