GNR desmantela plantação de canábis em Salvaterra de Magos

A GNR desmantelou no dia 2 de Outubro uma plantação de canábis no concelho de Salvaterra de Magos, tendo sido constituído arguido um jovem de 19 anos. Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana refere que durante a operação policial foram apreendidas 20 plantas de canábis, 206 doses de liamba, uma balança de precisão, um telemóvel e diversos autocolantes “identificativos de substâncias ilícitas”. O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados ao Ministério Público. A operação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Coruche da GNR.