Jornalistas não entram na Ordem dos Engenheiros

Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos, não gosta de jornalistas nas sessões da sua associação.

A Ordem dos Engenheiros promoveu na passada terça-feira, 10 de Outubro, o primeiro de três encontros para falar do novo aeroporto de Lisboa com os responsáveis pelos projectos que apresentam soluções não duais. O primeiro encontro foi na sede da Ordem em Lisboa, mas foi aberto apenas à participação de associados. O MIRANTE tentou fazer a sua credenciação, mas a informação que recebemos no jornal era de que o evento não era aberto ao público e muito menos à comunicação social.

O encontro tinha alguns motivos de interesse como, por exemplo, o facto de ser a primeira vez que projecto do aeroporto para Santarém ia ser apresentado aos engenheiros inscritos na Ordem e também pela primeira vez a nível nacional aparecer em público um representante do projecto para Pegões/Vendas Novas.

O actual bastonário, natural da cidade de Braga, a terra dos arcebispos, é um verdadeiro padre à antiga que acha que a comunicação social é o demónio da democracia. Recorde-se que Fernando de Almeida Santos esteve envolto em polémicas dentro da Ordem por já ter proibido debates sobre o aeroporto em algumas delegações da Ordem espalhadas pelo país.