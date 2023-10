Benavente recebe Temporada da Música

A Câmara Municipal de Benavente volta a promover a arte e a música nos meses de Outubro e Novembro em mais uma edição da Temporada da Música. Os espaços culturais do município vão receber espectáculos e concertos para todos os públicos. André Sardet, concerto com banda da G.N.R, grupo de serenatas, Grupo Gospel Collective, Teresa Salgueiro e as bandas filarmónicas do município são alguns dos nomes que vão subir a palco. As entradas são gratuitas.