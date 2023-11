Fatias de Cá leva “Os Relvas” à Golegã

Espectáculo de teatro está agendado para 26 de Novembro, na Casa-Estúdio Carlos Relvas & Quinta Guadalupe

O grupo de teatro Fatias de Cá vai apresentar o espectáculo “Os Relvas” na Casa-Estúdio Carlos Relvas & Quinta Guadalupe, na Golegã, em parceria com a Liga Portuguesa contra o Cancro. A representação está agendada para 26 de Novembro, pelas 15h15. Os bilhetes custam 44,44 euros, com merenda ribatejana incluída.

A peça foi produzida a partir do romance “Barranco de Cegos”, de Alves Redol, numa versão de Carlos Carvalheiro. “Os Relvas, senhores de vastas propriedades de lavoura e vastas gentes no Ribatejo, com as suas quezílias familiares, romances proibidos e intrigas contra a indústria, são apanhados no remoinho trágico que desembocará no regicídio e na implantação da República Portuguesa”, lê-se na sinopse da peça.

O Fatias de Cá foi criado em Tomar em 1979. Tem centros de produção em Lisboa, Coimbra, Tomar, Torres Novas e Almourol. Actualmente, com 67 peças no repertório e incontáveis presenças em monumentos e locais icónicos de norte a sul do país, o grupo acredita que o teatro deve promover um espaço de partilha de um momento que comove, diverte e informa.