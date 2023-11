Universidade da Terceira Idade de Santarém iniciou mais um ano lectivo

A UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém - promoveu no dia 25 de Outubro a cerimónia de abertura do ano lectivo 2023/24, que decorreu no Teatro Sá da Bandeira com a presença de autarcas e outras individualidades. A UTIS tem 304 alunos e é um espaço de saber, convívio e partilha para a população com idade igual ou superior a 50 anos.

O projecto, iniciado em Março de 2004, resulta de uma parceria entre a Câmara de Santarém, a, então, Junta de Freguesia de Marvila (actualmente incluída na União de Freguesias da Cidade de Santarém) e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, como resposta aos desafios da aprendizagem ao longo da vida e como forma de estimular a participação social, cultural e cívica dos cidadãos seniores após a retirada da sua vida profissional activa.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, referiu que “a UTIS é uma grande marca do concelho, um dos projectos que mais nos orgulham e isso só é possível graças ao vosso empenho, carinho e espírito de camaradagem”. O autarca destacou a importância destes “momentos de convívio e de partilha” e agradeceu aos docentes e alunos que integram o projecto, desejando um bom ano lectivo.

A sessão contou com actuação da Tuna da UTIS, sob a orientação de Carlos Dantas, actualmente composta por 46 elementos. Houve ainda um momento de poesia e a intervenção de Isabel Batista, coordenadora do Departamento de Desenvolvimento e Inovação do Centro Nacional de Cibersegurança, sobre o tema: “ O que a internet diz de si”.